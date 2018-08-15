綠議員譏「何不露胸」？ 黃國昌痛罵下流

吳佩芸的泳裝看板照，遭民進黨議員何文海譏諷。（圖擷自吳佩芸臉書）

2018-08-15 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量台中市南屯區議員參選人吳佩芸遭民進黨市議員何文海羞辱，稱其「既然都掛泳裝的看板，就不如把胸部也露出來」，引發網友不滿，時代力量也出面聲援自家候選人，黨主席黃國昌怒指，對於這種「如此侮蔑女性的下流言詞」，呼籲民進黨黨主席蔡英文清楚表態，並作出必要處置。

時代力量台中市南屯區議員參選人吳佩芸在臉書上指出，自己被現任議員拿身體開玩笑說，「既然都掛泳裝的看板，就不如把胸部也露出來」，讓她內心感到非常錯愕。同黨立委徐永明則在今日點名，該議員就是民進黨市議員何文海，強調這樣的言語已構成性騷擾，要求何公開道歉。

時力黨主席黃國昌也痛批何文海，稱此言論是「如此侮蔑女性的下流言詞」，他呼籲民進黨黨主席蔡英文英對此清楚表態，同時對何議員作出必要處置。

吳佩芸昨日在臉書上寫道，自己身為有氧老師，想以清新健康的一面向選民介紹自己，但上個月在一個公開的小型餐會場合中，遭綠議員何文海評論稱「既然都拍泳裝照了，身材很好，就把上半身露出來，把胸部露出來」，她強調自己雖然微笑以對，但對這樣的言論確實感到不舒服，質疑「面對如此不尊重的言論，難道我們都只能隱忍吞聲嗎？」