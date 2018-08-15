謝長廷建議別說「選輸退政壇」 姚文智：他是表達關心

2018-08-15 16:33

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智日前喊「選輸就退出政壇」，不會眷戀，引發議論。傳日前政壇恩師、駐日代表謝長廷建議別再講這句話，因為自己說過、但未能做到，有機會將幫忙說明。對此，姚文智表示，謝長廷「就像我的老朋友，也是過去政治上的老闆」，謝長廷這麼說是要表達關心。

姚文智今天下午赴台北國際會議中心，參與台北市小英之友會第2屆第3次會員大會。會後受訪談到，台北市長參選人柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒昨說，柯在與中國談判時受了委屈，才促成讓總統蔡英文以總統身分站上世大運講台致詞，是否覺得柯辦在帶風向？姚文智說，有沒有帶風向，大家自己評斷，早上已經說過了。

傳姚文智日前再次拜會政壇恩師、駐日代表謝長廷，謝長廷建議別再講「選輸就退出政壇」，謝長廷覺得自己過去說過這話、但未能做到，現在還牽連姚文智，不公平，也感到不好意思，有機會會出來幫姚文智說明。對此，姚文智表示，謝長廷是長期關心，「我自己不好意思這樣說，但他就像我的老朋友，也是過去政治上的老闆」，謝長廷是要表達關心。

現場有記者問，不少議員、地方人士在姚文智的立委選區大同區跑攤，頗有覬覦意味，如何解讀？姚文智說，本來就希望大家幫忙跑攤，希望整個團隊合作，外界不用想太多；他也說，現在本來就是大家一起力拚市長選舉勝選、議員席次全壘打，「我相信他們都是這個目標」。

有記者問，選戰上有什麼策略針對柯文哲？姚文智說：「我們會按照我們的步驟，握遍每一雙手，聆聽每個人的意見，對都市的想法，自己已經準備很多，但是現在要想辦法讓大家了解，所以剛才也請小英之友會的好朋友，把自己的政策、對都市的想法，讓大家知道。」

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