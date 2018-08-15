現在氛圍配票很難！？ 高嘉瑜被虧綠營新母雞、未來選市長

2018-08-15 16:40

〔記者郭安家／台北報導〕「友柯」台北市內湖、南港區議員高嘉瑜話題不斷，「周刊王」今指，高1人囊括選票超過同選區3位民進黨男性議員總選票，外傳「1后抵3王」的高，不甩民進黨配票策略，還有民眾看好她之後選台北市長。高今下午受訪強調，民進黨台北市黨部還未談該區配票，她願意配合，但又說現在社會氛圍很難規範選民配票。

高嘉瑜認為，該區民進黨4席議員原則都會上；但她說，難以分析配票結果，早期比較容易配票，近幾年台北市議員選舉有聯合競選都沒有配票，現在社會氛圍要選民配票很難規範。

高嘉瑜在議場外受訪時，剛好內湖、南港區民進黨北市議員李建昌、「柯黑」議員王世堅都在旁「排隊」準備接受媒體聯訪不同議題。輪到李建昌談配票議題時，李開玩笑問高，「不要讓我們聯合競選就對了？」引起現場記者大笑。高大呼，「沒有啦！我說還沒有談」，還指是在場一位記者說「你們3個聯合競選，排除我」，有人見縫插針。

李建昌說，高嘉瑜是該選區的「熱帶氣旋」，而且擴大當中、還盤旋而上，4年前高已經是台北市最高票議員，當然有其個人特質，所以才能吸引這麼多選票，但現在狀況更極端艱困，為了議員席次極大化，希望各區聯合競選，只是還沒輪到他們4個談聯合競選要鬆還是緊？他認為「熱帶氣旋」高嘉瑜應不會排斥「跟我們3個小矮人」聯合競選。

高嘉瑜突然補一刀，打斷李建昌說話，對李說「現在是你們3個人排斥我」。李接續把話講完，說希望大家好好努力，衝大議員席次。高又接話說，今天是有人質疑她拒絕聯合競選配票，但根本還沒開始談、根本沒有這回事。

李建昌為高嘉瑜緩頰，指高不會（拒絕）啦、不會啦！且高未來可能往上繼續競選立委或未來市長參選人，10年內會這2個項目會再次看到高，高是民進黨很鼎立的人物；此時高立刻閃離境頭，不想跟李同框談「未來目標」，而李也補一句，「我說的沒有錯啦，妳（高）的期望應該這樣子」。

而王世堅受訪談其他議題時，高嘉瑜已先行離去，但王還虧高，說希望高說到做到，不要跟民進黨、市長參選人姚文智貌合神離，大家要表裡如一、前後一致，祝福高一定是全台北市最高票。王還建議，北市6選區，還可跨選區聯合競選，由高嘉瑜帶頭。現場媒體詫異民進黨母雞要換人？王說，那就多一隻母雞而已；也引起現場記者大笑。

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