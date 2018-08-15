國民黨緩鍘林為洲 前澎湖縣黨部主委成黨紀大刀冤魂

2018-08-15 16:49

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央考紀會日前通過開除執意參選新竹縣長的立委林為洲黨籍，原本應該提報今日中常會通過，卻臨時踩煞車，將留待候選人登記之後再行處理，而所持理由為林案與今日7名開除黨籍案件類型不同，但國民黨早在7月4日就將案情與林為洲無異，宣布參選澎湖縣長的前澎湖縣黨部主委鄭清發撤銷黨籍，當時還被外界解讀是殺雞儆猴，因此國民黨對林為洲的刀下留情，被質疑是2套標準，鄭清發則成了黨紀大刀底下的冤魂。

面對記者詢問，林為洲案與鄭清發案有何不同？國民黨發言人洪孟楷當下以尚待確認為由，未做答覆，事後他再行補充說明時指出，鄭清發是由地方黨部建議撤銷黨籍，提報中常會通過，林為洲則是地方黨部建議開除黨籍，考紀會表示將分階段處理，他說，「鄭清發與林為洲的地方黨部報請的處理方式並不同。」

國民黨今日中常會只處理考紀會提報7名加入民進黨並擔任綠營幹部的新竹縣地方人士考紀案，將7人全部開除，但與這7案同在三日經中央考紀會通過的林為洲案，卻未提報中常會通過。

黨內人士向媒體證實，此舉是向林為洲釋出善意，為27日起候選人登記前預留協調空間，將留待登記確定後再處理。

國民黨文傳會代理主委唐德明則解釋，考紀會的考量是同類型案件一起處理，林為洲案將與其他考紀案分梯次處理。

不過，以往國民黨考紀會提報中常會處理案件，向來都是同一批次的案件併送中常會處理，這次只提報處理相同類型案件的作法，相當罕見。