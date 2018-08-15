姚文智出席小英之友會 喊話「總統出馬整隊完成」

2018-08-15 16:03

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天下午赴小英之友會會員大會演講，主持人向會員介紹姚，稱他才是「正牌」民進黨提名的台北市長人選。姚登台致詞旋即說，「前幾天總統出馬整隊，我們已經整隊完成」，明天就是年底選舉倒數100天，我們對首都取勝的意志非常堅定，盼各位不要猶豫沒信心，大家若能傾巢而出，就可能「化不可能為可能」，贏得勝選。

姚文智今天下午赴台北國際會議中心，參與台北市小英之友會第2屆第3次會員大會，包括內政部長徐國勇、立法委員吳玉琴、民進黨台北市黨部主委陳正德、議員阮昭雄、王威中、王閔生、議員參選人陳賢蔚、吳沛憶到場參與。

主持人也向在場會員介紹姚文智，指著姚稱他才是「正牌」民進黨提名的台北市長人選，會做事不會做秀。

姚文智致詞表示，看到有些人很煩惱，覺得選舉猶豫沒信心，確實我們一開始面對的環境很困難，但是很感謝大家今天參加小英之友會，前幾天總統出馬整隊，我們已經整隊完成，明天就是年底選舉倒數100天，過去大家都聽過選舉「百日維新」或「百日戰爭」，我們對首都取勝的意志非常堅定，不必猶豫缺乏信心，感謝大家挺身而出，希望大家也能傾巢而出，讓我們贏得勝選。

姚文智說，風愈大，我們愈要堅定往前走，擔子愈重，更要承擔，這和2年總統進行的改革一樣，路途艱辛，但我們要化不可能為可能，夢想就能成真。

他也提到，後來發現很多朋友對他的過去不清楚，所以今天特別來向大家介紹自己，隨後開始細數自己的來歷、從政歷程，提到自己是「台北製造」、天母成長，也暢談參與高雄愛河的整頓經驗，算是「10年磨一劍」。

姚文智說，雙北都更產值37兆元，是很大的內需產業；北市有57萬戶待都市更新的房子，迫在眉睫，但若按照現在都更速度，全數執行完畢得花2369年。他認為，北市府必須成立「住宅與都更局」，投入10倍人力的支應，政府要拿出決心，扛下責任，「否則所有的規劃都只是幹話」，若只是交由民間，仍緩不濟急；他要推動的是積極地殼改造運動，「有人瘋，我比他更瘋」。

他也說，少子化是國安問題，而且也是滅族問題，所以他主張「第二胎國家養」，沒多久會做3D動畫給大家看。另外他也主張「Skyline計畫」，透過都市再生連結水岸改造，才能真正翻轉西區，未來將活用公辦都更，以「容積全部免計」當公共設施規劃的誘因，匯集民間的資源，恢復西區風華。

他還說，台北市立動物園近8千坪的「園外服務中心（Zoo Mall）」，因經營不善成蚊子館，2014年拆除後閒置多年；他主張，當選後要在Zoo Mall舊址推動「Zoo&Bed計畫」，作為複合式青年住宅，兼具電競選手村、藝文中心等，盼「打造年輕人的快樂天堂」，立下公宅新典範。

暢談政見後，姚文智再向在場會員喊話，他的使命熱情是其他參選人無法超越，只要大家不要猶豫沒信心，就可能「化不可能為可能」，贏得首都，最後姚文智手持自拍棒與在場人士自拍，並高喊「姚文智，翻轉台北！」