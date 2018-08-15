彰縣議會回訪 拜會日本執政黨、眾議院

2018-08-15 16:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕繼今年3月日本首相安倍晉三親信、執政黨自由民主黨（自民黨）大老田村重信，來台參訪彰化縣議會後，本月彰化議長謝典霖率團赴日完成4天3夜的交流，拜會自民黨本部、日本眾議院與東京大學等日本最高黨政權力核心及學術機構，為台灣外交寫下光輝史。

本月9日，議長謝典霖帶領議員等人一行共19人，前往日本東京市參訪，訪日團在議會顧問陳文甲博士的居間安排下，首先到達日本執政黨自民黨本部拜會自民黨大老、日本首相安倍晉三親信田村重信先生，謝典霖當面感謝田村重信今年3月5日參訪議會後的回訪邀約，田村重信細說自民黨的沿革組織，以及自民黨對國家的重大貢獻，同時進行台日政經發展講座。

在座談中，雙方交換對台日發展的意見，藉由相互討論，更加拉近彰化縣議會與自民黨的互動關係。

4天3夜的參訪行程，訪日團也拜會日本眾議院，正值國會休會期間，兼任自民黨副幹事的眾議員原田憲治，與秘書大塚敬史，兩人專程從大阪趕來眾議院接待。

因為兩人的幫忙，訪日團成員進入參觀日本最高權力機構與立法機構的眾議院國會殿堂，親眼目睹眾議院裡面的設備和問政氛圍，過程中，日本眾議員原田憲治也向成員詳細介紹日本國會組織架構和權力運作方式，參訪後雙方在憲政紀念館內進行餐敘交流。

難得有台灣的議會組團來訪交流，原田憲治在議會日訪團離開後，特別在自臉書PO上接待圖文，留下日本眾議院和彰化縣議會歷史外交的新紀錄。

此行在東京大學「現代中國研究基地」代表丸川知雄教授的盛情邀請下，訪日團也到日本最高學府的國立東京大學參訪，並聆聽丸川代表的國際政經情勢高階講座。

謝典霖說，4天行程很短，卻獲益良多，不論是拜會自民黨本部、日本國會及東京大學等單位，皆為日本最高黨政權力核心及學術機構，不啻為縣議會外交寫下光榮新頁。

謝典霖表示，此行成果榮獲田村重信、原田憲治及丸川知雄等人允諾，未來將協力推動彰化縣議會與日本黨政學高層的交流合作，台日關係進一步深化互動榮景可期，堪稱成功的議會外交之旅。

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