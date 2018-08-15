中國續打壓台灣 馬稱兩岸「相和則旺、相離則傷...」

2018-08-15 15:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文近期出訪友邦時赴連鎖咖啡廳「85度C」，豈料該店為撇清「台獨」，因而發表「支持九二共識」之論述。對此，前總統馬英九今下午出席競爭力高峰會時認為，兩岸「相和則旺、相離則傷、相反則盪」，他認為兩岸未來應不排斥統一、反對台獨，但也不該動用武力，但如真要統一，方法要和平、過程要民主。

馬英九還批評蔡英文說，近幾年蔡政府已丟了四個邦交國，他八年任期才丟一個，呼籲政府應「和『陸』、友日、親美」。

另外，馬英九也批評現任政府的經濟、能源表現，他表示，台灣經濟發展最大問題在於「投資不足」，但工業界最大的抱怨為電力可能不足，讓投資者卻步。而蔡英文政府主張「2025非核家園」政策，主張再生能源屆時應達所有發電量的20％，但美國媒體彭博社的智庫在去年6月指出，我國要達此目標是「遙遠的遐想」，可能屆時只能達到總發電量的9.5％，畢竟台灣要同時廢核和減碳，是不可能的事。

馬英九也說，縱使在台灣南部，太陽能只能提供每日3.5小時的發電，風力發電最大可到7小時，雖然動力來源免費，卻受天候影響很大。

馬英九也說，政府稱去年經濟成長數據為2.85％，比過去進步，且股市成長15％、指數站在萬點以上已一段時間，失業率降至3.7％。不過，根據國際貨幣基金統計，去年全球經濟成長率平均為3.7％，可能是世界後段班。反觀他執政時，平均經濟成長率是2.9％，卻位於全球前段班。而論全球競爭力，中國進步幅度大於台灣，值得我們警惕。