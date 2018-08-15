你也有拍照常糊掉的朋友？陳其邁、蘇貞昌放發抖自拍

陳其邁在臉書上傳一張他與蘇貞昌、管碧玲、康裕成的糊照。（陳其邁官方Line@）

2018-08-15 14:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁邀請民進黨新北市長參選人蘇貞昌到高雄助陣，宣布組成「緊衝連線」。兩人今天上午也不約而同的用有點糊的發抖自拍照，Line給網友們道早安。

台灣人愛用Line聊天、社交，長輩們更喜歡一大早在Line上傳長輩圖、早安圖，政治人物搶攻各年齡層選票，都得要在Line的經營下不少功夫。各地方縣市政府更是製作圖文，用簡單、圖像化的方式來快速澄清謠言。

陳其邁與蘇貞昌14日在高雄合體，急性子的陳其邁綽號「緊緊緊」（台語快快快的意思），搭配蘇貞昌招牌口號「衝衝衝」，兩人組成「緊衝連線」，加強民眾對於蘇的魄力和陳對提升行政效率的要求印象。

陳其邁15日在官方Line@上傳一張與蘇貞昌、民進黨立委管碧玲的模糊自拍合照說「早安，和好友們自拍就算晃到，也一定要笑容滿面、熱熱鬧鬧。把圖傳給常一起拍照的好友吧！一起用笑容迎接每一個早晨。」

蘇貞昌官方Line@則很有默契的上傳了另一張同樣由陳其邁掌鏡的合照，還糗陳其邁了說「早安！你身邊有沒有像陳其邁市長這樣，拍照常常晃到，但是合照絕對熱鬧的好朋友呢？把這張照片傳給這位朋友吧！」

農曆7月鬼月開，蘇貞昌團隊也搭配製作有趣的圖文，「拍肩不回頭、出遊不晚歸」，將傳統習俗搭配新媒體，吸引各年齡層民眾轉發。

台中市和桃園市政府則是常透過line來澄清網路謠言，並且進行政策說明，力求與選民即時同步。