85度C接待小英被迫道歉 作家嘆：「九二共識」超重要！

因為蔡英文過境洛杉磯時造訪，85度C遭中媒、網友打成台獨企業。（圖片取自立委蔡適應臉書）

2018-08-15 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文過境洛杉磯時，知名咖啡烘焙連鎖專賣店85度C位於美國的分店出面接待，遭中國媒體和網友盯上，85度C中國官網火速刊登聲明強調支持「九二共識」，引起不少批評。作家朱宥勳發文調侃說，大家確實應該銘記「九二共識」這個專有名詞，因為沒了它以後，「不但沒有地動天搖，反而產生了美國通過台灣旅行法」。

朱宥勳在臉書上寫道，一開始看見85度C的聲明腦袋還當機一下，想說怎麼有一個很久沒出現的名詞，看了半天才發現是「九二共識」。

朱宥勳說，「感謝85度c跪著提醒，我都快忘記這個幻想名詞的存在了」，強調大家確實應該銘記「九二共識」，因為「自從台灣沒有了這個名詞之後，不但沒有地動天搖，反而產生了美國通過台灣旅行法、AIT進駐陸戰隊、我們拿到潛艦的敏感技術、日韓遊客隨著中國團客的減少而上升、美中貿易戰讓廠商回流的局面了呢」，諷刺地說這個東西實在太重要了，要大家千萬別忘記。

總統蔡英文「同慶之旅」過境美國洛杉磯時到85度C喝咖啡，85度C被中國媒體與網友打成「台獨企業」，85度C在中國事業部被逼發聲明，強調堅定支持「九二共識」的立場從未改變。