丁守中輔選列車啟動 國民黨團成立市政顧問團助攻

台北市國民黨團為國民黨台北市長參選人丁守中（右1）成立「市政顧問團」，由議長吳碧珠（右2）擔任總顧問。（記者簡惠茹攝）

2018-08-15 14:29

［記者簡惠茹／台北報導］台北市國民黨團為國民黨台北市長參選人丁守中成立「市政顧問團」，由議長吳碧珠擔任總顧問，吳碧珠說，丁守中輔選列車正式啟動，以行動代替空演、盯緊市政、為民服務；丁守中則說，有議員深入基層的了解，有信心打贏選戰。顧問團表示，第一槍瞄準台北市長柯文哲「省錢不建設」，自償性債務持續惡化，高居第二。

丁守中今天中午第二次到台北市議會國民黨團拜會，丁守中說，議員對地方發展建設了解最透徹，市府施政有沒有落實，議員掌握的最清楚，大家一起偕同支持守中，在市政上給予監督批評，有議員們對基層深入的了解，他有信心可以打好這場選戰，致上最衷心的感謝。

丁守中也拜託議員們做他的分身，他說，基層相關活動，也希望議員們能主動幫他講話致詞，爭取民眾的認同，他也有很多的政見，會跟在場弟兄姊妹結合，跟議員的政見一起推動。

國民黨台北市委員會主委黃呂錦茹表示，選舉剩下100多天，瞬息萬變，柯文哲當台北市長4年來沒有什麼政績，只是靠網紅、口水治理台北，把台北變成綜藝表演的城市，而市政顧問團則可以從市政專業問政著手，對柯展開監督，讓丁順利當選。

吳碧珠擔任市政顧問團總顧問，她表示，要以團結合作精神打贏選戰，黨團和丁市長的輔選列車今天正式啟動，配合未來市政發展，希望所有議員全壘打，把丁送進市政府，4年來我們累積很多怨氣，柯文哲未來許多市政規畫也讓市民恐慌，請丁守中和議員一起配合，盯住市政。

市政顧問團成立後第一槍，就是柯文哲引以為傲的省錢議題，丁守中批柯文哲說很會省錢，他說，但是實際上民眾抽不到公托，內湖捷運不通、文山區進出不方便，南環捷運從木柵動物園到大坪林站也沒做，省錢卻不建設，犧牲市民福祉和台北市的發展。

顧問團也指出，國民黨團日前聆聽政策性預算報告發現，柯文哲編列預算耍心機，連續性預算已經為下一任編好編滿，重大政策未在工作報告時詳細說明，就已經編列預算要錢，包含美術館擴建、音樂圖書中心、動物之家等多筆百萬先期規劃案，背後隱藏的是幾十億的建設經費，而老舊市場改建、育兒津貼落日條款等費用，竟然未編列各單位常規預算項目，灌水在基金預算意圖闖關。

此外，顧問團表示，柯文哲把錢拿去還債不做建設，已經遭審計糾正「宜加強開源，落實地方財政自主」，表面上是省錢市長，其實自償性債務持續惡化，依據財政部國庫署統計，直到今年6月，台北市自償性債務仍高達1645億元，僅次於中央政府，排名第2，柯文哲應該說清楚、講明白。