頻往台北跑 陳其邁陣營酸韓國瑜快成週末候選人

陳其邁競選辦公室發言人團今對於韓國瑜頻頻到台北開記者會，還找馬政府官員背書，提出強烈批判。（記者王榮祥攝）

2018-08-15 14:21

找打壓高雄建設官員背書 根本是請鬼抓藥單

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜今在台北發表「打造高雄、全台首富」政見，並邀多位馬政府時期官員與立委站台﹔民進黨高雄市長參選人陳其邁競選辦公室直言，找打壓高雄建設的官員背書，根本是請鬼抓藥單，並呼籲韓國瑜別天天往台北跑，快變成週末候選人。

韓國瑜今在台北101的85樓發表政見，與會人士包括張善政、尹啟銘、杜紫軍、曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、陳宜民、林祖嘉、許淑華等人。

宛如「唱衰高雄連線成立大會」

陳其邁競辦發言人團今由立委李昆澤、趙天麟，高市議員邱俊憲、高閔琳上陣，在高雄召開記者會提出強烈抨擊，質疑韓國瑜明明參選高雄市長，卻不斷選在台北召開記者會，內容更是全在唱衰高雄，還找過去當權打壓高雄建設的前朝高官背書，宛如「唱衰高雄連線成立大會」。

發言人團表示，韓國瑜現職是國民黨高市黨部主委、市長參選人，但市民三天兩頭都看到韓出現在台北攝影棚，反倒是高雄在地行程幾乎不見人影，且韓無論是節目發言或地方受訪，基調是一貫的唱衰高雄，絲毫沒理解高雄發展的同理心。

發言人團質疑韓國瑜根本是在選台北市長

發言人團質疑韓國瑜根本是在選台北市長，日前甚至有台北市議員參選人集資贊助韓國瑜公車廣告，完全是「天龍國連線」的「唱衰高雄」﹔反觀陳其邁昨帶領在地議員參選人，與新北市長參選人蘇貞昌在高雄合體，組成「緊衝會做事連線」，體驗高雄市政建設的進步，也形成「嫌高雄」與「挺高雄」的強烈對比。

發言人團同時指出，觀察韓國瑜今開記者會陣容，除陳宜民尚勉強可與高雄有淵源，其他清一色與高雄無關，都是一再貶低高雄的天龍人高官，除說風涼話外，過去對於高雄的相關承諾，例如愛台12項建設、海空經貿城2632億等支票，無一不跳票。

且自縣市合併以來，馬政府對高雄補助短少了818億，捷運紅線、黃線計畫更被退回27次，而當時打壓高雄建設的人卻跑來為韓背書，只是更加深外界對於韓國瑜專門唱衰高雄的印象。

發言人團指出，韓國瑜請來背書的人士來自充滿台北人的馬政府團隊，從馬英九本人以降，非但不知檢討過去言行，還持續與韓國瑜沆瀣一氣，在台北唱衰高雄，讓高雄人情何以堪。