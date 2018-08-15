黨產會聽證交鋒 許惠峰：書生對上強盜還被說不文明！

行政院黨產會今天上午舉行「民族基金會、民權基金會及國家發展基金會等3基金會之財產是否應命移轉為國有」的聽證會，當場引發交鋒。圖為黨產會主委林峯正（右）、副主委施錦芳（左）（資料照）

2018-08-15 14:12

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會6月29日認定民族、民權、國家發展基金會為國民黨的附隨組織，凍結9000萬元財產，今天上午舉行「民族基金會、民權基金會及國家發展基金會等3基金會之財產是否應命移轉為國有」的聽證會，當場引發交鋒，三大基金會委任律師均強調，欣裕台公司捐助的9000萬元為本金，依法不得動支，更不得移轉國有，並質疑黨產條例違憲，黨產會不應貿然舉辦聽證會，或做出任何決議。

不過，受邀的文化大學法律系教授許惠峰則表示，一直挑戰黨產條例違憲的說法，無法說服他，台灣現在討論很多事情都混淆問題的本質，他對黨產條例的內容並不滿意，認為「權力太小、訂得太斯文」，但當檢討當年沒有法治程序的作為時，「我們現在是用書生對上過去的強盜，強盜還說你的方法不文明！」。

今天的聽證會，民族基金會由委任律師謝時峰、民權基金會委任律師鄭雅玲、國發基金會由委任律師葉慶元出席，利害關係人欣裕台公司則由委任律師曾至楷出席，另一利害關係人國民黨，則並未申請出席。

國民黨在2015年9月朱立倫擔任黨主席期間，授權黨營事業欣裕台公司出資9000萬元，各捐助3000萬元成立民權基金會、民族基金會、國家發展基金會。黨產會在2016 年11月認定欣裕台公司為國民黨的附隨組織，名下資產推定為不當取得財產，資產來自欣裕台的民族、民權、國家發展基金會，也在今年6月底被認定為國民黨的附隨組織，根據黨產會調查，這3家基金會成立近三年並未舉辦過任何活動。

謝時峰認為，黨產會不應以民族基金會被認定為附隨組織，就推定3000萬元為不當取得財產，若是這樣，可以合理認為今天的聽證會已淪為過場的形式。他強調，依法能解散財團法人的機關只有法院、內政部，合理懷疑黨產會是否有逾越職權的情況，且3大基金會為合法受捐助而成立，並非不當取得財產。

鄭雅玲質疑黨產條例違憲，指黨產會迄今也還在與欣裕台打官司，憑甚麼在這裡開聽證會？葉慶元更砲轟為何黨產會對於民進黨的附隨組織沒有調查？提醒在場公務員領的是國家薪水，不是民進黨的薪水。