獨家》喊退出政壇被質疑 謝長廷向姚文智說「對你不好意思」

據了解，民進黨台北市長參選人姚文智日前再次拜會政壇恩師、駐日代表謝長廷，謝長廷建議姚文智別再講退出政壇，他也說，自己過去說過退出政壇，但未能做到，現在還牽連到姚文智，這對姚文智不公平，他也對姚文智感到不好意思，有機會他會出來幫姚文智說明。（資料照）

2018-08-15 13:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智日前加碼喊出「選輸就退出政壇」，引發討論。據了解，姚文智日前再次拜會政壇恩師、駐日代表謝長廷，謝長廷建議姚文智別再講退出政壇，他也說，自己過去說過退出政壇，但未能做到，現在還牽連到姚文智，這對姚文智不公平，他也對姚文智感到不好意思，有機會他會出來幫姚文智說明。

姚文智獲民進黨徵召提名後，先後以「如果選到第三名就退出政壇」、「選輸就退出政壇」立誓展現決心，但也引發外界質疑，姚文智的「政壇師父」謝長廷，當年就沒貫徹退出政壇承諾。

據悉，對於姚文智在選舉過程遭受不少攻擊，謝長廷向姚文智說，很心疼姚文智被外界嘲笑，他也提醒姚文智，總統文膽姚文多已願意出手協助，要多聽姚人多的話。

雙方會面過程中，多互相交換市政議題，謝長廷也給姚文智心理建設，教他如何當一名市長。謝長廷提醒姚文智「不要在枝微末節打轉」，市長就是決定資源分配先後次序，決定哪件事情最重要。做決定一定會受到攻擊，但不要介意，要捍衛自己的主張。

謝長廷日前以錄影方式，在民進黨台北市授旗誓師活動支持姚文智，還說希望第一位接待的台北市長會是姚文智。姚文智受訪表示，他年初在東京演講前詢問謝長廷意見，謝長廷向他說，台北市竟和日本沒有任何姊妹市，台北市長柯文哲也沒去過日本拜訪，整體發展和大家想像不一樣，與台南、台中差別很大。

姚文智說，台灣和日本關係非常密切，目前大概是史上最友好時代。然而，相較台南、桃園、台中，台北市從陳水扁擔任台北市長以後的20年來，台北和日本地方政府交流，和目前兩國友好程度高度不相稱。一方面無法反應民間實質友善關係，一方面也受到過去馬英九、郝龍斌、柯文哲以雙城論壇為主的兩岸關係牽制。