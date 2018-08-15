柯受委屈換總統登世大運？ 學者憂：反映台灣3大危機

柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒，昨上電台節目爆料，針對台北市長柯文哲「兩岸一家親」言論惹議，林昆鋒則指柯受委屈，才換得總統菜英文的世大運上台。（資料照）

2018-08-15 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒，昨上電台節目爆料，針對台北市長柯文哲「兩岸一家親」言論惹議，林昆鋒則指柯受委屈，才換得總統菜英文的世大運上台。智庫研究員魏國浩對此批評，指總統不管在任何角度來看，都是一個國家的代表，其實柯沒說出口的是：「我才是這個國家的代表人」，柯文哲的「委屈」反映出台灣的3大危機。

魏國浩15日在媒體投書中表示，這3大危機分別是「國家認同的危機」、「憲政體制的危機」和「新中國代理人的危機」。

第一點「國家認同的危機」。魏國浩說，柯文哲不斷強調的「務實有效」，在「國家認同」的概念上，其實就是「沒有原則」，自認為是一個台灣人，捍衛自己國家尊嚴、爭取認同，是非常自然的事情，卻被柯文哲發言人說是受了委屈，證明這人其實並非真心為國家，或者更進一步說明了這個人從頭到尾在國家認同上就有問題。

第二點「憲政體制的危機」。魏國浩指出，國防外交在憲法上本就屬總統的職權，而且總統不管在任何角度來看，都是一個國家的代表， 柯文哲卻說因為自己的關係，才能讓總統受到尊重，一個地方首長拿著本該屬於總統的法定職權向總統示威。

第三點「新中國代理人的危機」。如果柯文哲真的在中國被羞辱、受委屈，能換得蔡英文總統上台的機會，其實就是中國的統戰手段，都是精心計算過後續效應的， 中國算到柯回去後必定能帶給我什麼好處，才把這個功勞做給柯。