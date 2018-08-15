台設首座慰安婦像 日駐台單位：對台灣內部活動沒有意見

馬英九（右）昨參加台灣首座慰安婦銅像揭幕儀式。（高思博辦公室提供）

2018-08-15 12:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕台南慰安婦人權平等促進協會昨於國際慰安婦紀念日設置了台灣第一座慰安婦像；婦女救援基金會則前往日本交流協會抗議，要向日本討公道。外交部今表示政府無參與此事，將持續與日方協商。日本台灣交流協會今天則說，不會對台灣內部活動提出意見，針對該議題，日本政府立場和過去一致，透過「亞洲女性基金」的各項措施面對此事。

國民黨台南市黨部於昨國際慰安婦紀念日時，協助台南市慰安婦人權平等促進協會在市黨部前設立台灣首座慰安婦銅像，並強調此舉並非在於挑起仇恨，而是求真相與和解。長年為台灣慰安婦受害者伸張權益的婦女救援基金會昨也前往日本台灣交流協會台北事務所外抗議，表示要向日本討公道。

不過台南市新聞處長許淑芬說，活動由國民黨一手規劃進行，該協會於今年四月在國民黨的協助下成立，舉辦地點在國民黨南市黨部，揭牌的也是國民黨前主席馬英九，從組織成立到活動規劃宣傳，「都是國民黨的政治活動」。

該銅像是台灣第一座慰安婦像，引起日媒注意。日本官房長官菅義偉今天則表示，這與日本政府的立場和至今為止的努力不相容，對此感到極為遺憾。

日本台灣交流協會台北事務所今天回答媒體提問時則說，已注意到此事，包括交流協會外的抗議以及台南的相關活動，不過交協對台灣內部活動不會提出意見。針對此議題，交協表示，日本政府立場和過去一致，長期透過「亞洲女性基金」的各項措施，面對此事。但對於世界各地設置或展示慰安婦像，與日本政府的立場和至今為止的努力不相容，讓人極為遺憾。

日本政府主導創設的「亞洲女性基金」曾向台灣受害者致送補償金和首相道歉信，但許多受害者以日本政府責任不明確為由，不願接受。

外交部今天則對此表示，有關民間團體於台南林百貨前豎立慰安婦銅像一事，我政府一向高度重視臺籍慰安婦問題，對處理此一問題及爭取原慰安婦尊嚴的立場不變，今後將持續與日方協商。惟部分民間團體於台南市區設立慰安婦銅像一事，政府並無參與。（12:40更新）