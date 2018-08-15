南投「政二代」搶頭香 挑戰「福地」不敗紀錄

2018-08-15 11:40

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮集山路與國道3號竹山交流道匯流路段，每天車水馬龍，位居竹山對外的重要門面，在選舉期間，也成為參選人爭搶知名度、曝光度，懸掛競選看板的兵家必爭之地，現今則由「政二代」前竹山鎮長朱寶珍之子朱劭宏，率先搶到頭香，能否在鎮民代表選舉中脫穎而出？備受各界關注。

現年27歲的朱劭宏，曾在南投縣議會任職，對於選民服務並不陌生，首度表態參選竹山鎮民代表選舉的他，是不是能讓其架設競選看板的「福地」，把不敗的紀錄繼續延續下去？則是他能否「政治接棒」以外，另一個引人側目的焦點。

地方民眾表示，朱劭宏目前在集山路旁懸掛的競選看板位置，之前讓林明溱從立委順利當選縣長；許淑華卸任南投市長後，轉戰立委成功，連其父親朱寶珍也如願從代表會主席入主竹山鎮公所，並連任2屆鎮長，不過，民眾多半認為，競選廣告懸掛的位置夠不夠醒目，固然重要，但為民服務效率好壞，更是重中之重﹗

朱寶珍說，他卸任鎮長後，便擔任竹山獅子會長從事各項公益活動，今得知7旬曾姓婦人兒子罹癌，須接受治療無法工作，導致家計陷入困頓，也特別與其子朱劭宏及獅子會成員前往曾婦住家關懷，並致贈慰問金，也希望鄉親予其兒子一個為地方服務的機會。