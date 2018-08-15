受委屈換總統世大運上台？柯P嘆：習慣就好

媒體追問柯文哲犧牲了什麼所以感到委屈？柯僅說，「也沒有犧牲什麼，做了就做了，替國家做事沒有什麼委不委屈，撐過去、扛過去就好」。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-15 11:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒昨上電台節目專訪，針對柯文哲「兩岸一家親」言論惹議，林昆鋒則指柯P受委屈才換得小英世大運上台。對此，媒體今早問柯受了哪些委屈？柯語氣苦澀表示，做了就做了，替國家做事沒有什麼委不委屈，撐過去、扛過去就好。至於會不會覺得總統蔡英文對他有虧欠？柯僅說，「不會啦、不會啦，習慣就好。」

柯文哲上午出席中等學校校長會議暨實務工作研討會前接受媒體聯訪，被問及昨天林昆鋒指他用兩岸一家親換總統蔡英文在世大運以總統身分上台，會不會太委屈？柯表示，這要脫鉤、分開講，既然世大運在台灣辦，有一定的規格，在對等跟尊嚴的原則底下，所以這是後來為什麼他會兩次在四個互相後面加上第五個「互相諒解」。

柯直言，總不可能讓總統上台，卻不叫做中華民國總統，那個稱號還是要有，因此當時跟中國談，後來他們開閉幕也不來了。他感嘆，「以後要辦也是很難」。

媒體追問柯文哲犧牲了什麼所以感到委屈？柯起先僅說，「也沒有犧牲什麼，做了就做了，替國家做事沒有什麼委不委屈，撐過去、扛過去就好」，隨即又吐苦水，兩岸實在是蠻痛苦的，「我相信其他城市辦世大運都不用牽涉到這種談判，實在是。」

至於總統蔡英文有沒有指示要委屈行事？或者會不會覺得總統對他有點虧欠？柯不願正面回應，只嘆口氣說「沒有啦！從頭到尾要自己去應付」、「不會啦，習慣就好」。