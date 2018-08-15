管中閔案再爆爭議 台大教授：校方用各種奧步掩護管

台大校長當選人管中閔因為爭議不斷，一直無法上任。（資料照）

2018-08-15 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長當選人管中閔因為爭議不斷，一直無法上任。台大經濟系教授鄭秀玲表示，呼籲推動高教校園改革，並且批評台大使用各種奧步，掩護管中閔的違法爭議證據和真相。

《上報》報導，鄭秀玲14日寫信給台大同仁，她長期以來與全台灣最頂尖的師生相互切磋，感到無比光榮，但看到校務會議藏污納垢，以及種種不為人知的問題，感到非常震驚與難過。鄭秀玲主張推動校園民主，台大應該重新訂定校務代表選舉規範，避免有萬年校務代表等情形發生，避免台大遭特定政黨和財團壟斷，具有政黨色彩濃厚或財團負責人，不宜擔任校長遴選委員或校務相關重要職位。

鄭秀玲指出，台大校長遴選案的問題，癥結點就在陳維昭為召集人的台大遴選委員會、郭大維代理校長領導的校方行政團隊、和少數校務代表刻意聯手，使用各種奧步掩護管中閔的違法爭議證據和真相。像是5月12日的臨時校務會議，校方秘書室刻意不提供教育部的調查報告，導致代表們無法討論和評估，其內容和後續法律因應措施及影響。

鄭秀玲指控，台大學術倫理委員會為了護管，以「管和陳建良和著的研討會論文因與正式格式不合，不是正式論文所以不查」的荒謬說法，來規避該論文是否違反學倫的實質審查。鄭秀玲說，事實上，該論文公開發表在台大經濟系和中研院合辦、公開徵稿的正式研討會上，且台大學倫校規一向嚴謹，沒有所謂的正式或非正式論文的區別。

鄭秀玲強調，唯有全校師生和職員意識到校園問題的嚴重性，秉持良知和理性地積極參與校園制度改革，並讓更多有理想的同仁出任行政會議代表，台大校園自主與民主改革才會成功。此將不只有助本校競爭力的提升，更將代動全台高教校園民主和自主的全面革新。