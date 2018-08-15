接待蔡英文訪美 85°C被迫道歉：支持「九二共識」

蔡英文過境美國時造訪85度C分店，畫面曝光後85度C被迫發聲明道歉。（圖擷自立委蔡適應臉書）

2018-08-15 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文出訪友邦，過境美國時一家85度C的美國分店接待蔡英文，遭中國媒體發現後，85度C今天被迫在其中國官網上發出道歉聲明，稱該公司堅定支持「九二共識」推動兩岸和平，秉持「兩岸一家親」信念，為海峽兩岸的消費者服務。

蔡英文此次出訪屢遭中國阻撓，動員大量在美華人拉布條抗議，甚至傳出蔡英文在過境時造訪的85度C也遭殃，中國官媒《環球時報》昨晚報導寫道，「當地一家85度C公然為過境的蔡英文送上訂製『大禮包』，令人氣憤。」

被中國官媒盯上後，85度C中國官網今天火速發出道歉聲明，先是感謝中國政府的協助和惠台政策，讓85度C在中國發展事業，並強調85度C堅定支持「九二共識」的立場從未改變。

85度C強調，「本公司將繼續堅持推動兩岸關係和平發展，擴大深化兩岸交流合作，反對任何分化兩岸同胞情感的行為及言論，持續禀持『兩岸一家親』信念，為海峽兩岸的消費者，提供優質的產品及服務。」

另外，85度C還澄清沒有送「大禮包」給蔡英文，因美國店鋪有不同國籍員工，是一名員工送出抱枕給蔡英文簽名留作私人紀念，並非店鋪事先訂製。