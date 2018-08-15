空軍士兵被學長惡整燒傷 士官長怕懲處不准他上救護車

2018-08-15 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕空軍台南聯隊傳出志願役士兵遭到學長惡整，下士學長違規要求朱姓士兵在營區內燒文件，並在文件內添加易燃物質，在下士點火後火焰突然衝向朱姓士兵臉部，害他嚴重灼傷，事後長官為了「壓案」，竟不准朱姓士兵上救護車急救，而是由私人車輛載他就醫。

根據《蘋果日報》報導，朱姓士兵指出，他今年分發到台南空軍第一聯隊第九作戰隊擔任機務工作，在1月19日下午，陳姓士官長要求幾名機務人員焚毀兩箱文件，帶隊的彭姓下士要求他進行焚燒作業，還加入易燃物「石腦油」，並命令他點火。此時朱姓士兵以安全因素拒絕，不料，彭姓下士卻趁著朱姓士兵轉身時點火，火焰瞬時噴向朱姓士兵，讓他的左右手和臉部嚴重燒傷。

事後朱姓士兵被送往醫護所，而醫官強烈建議需送醫治療，原本朱姓士兵已坐上救護車，硬是被陳姓士官長叫下來，還在醫務所待了半小時，陳姓士官長才駕駛自用車載他到成大醫院就醫。朱姓士兵強調，陳姓士官長害怕使用救護車後，醫務所就會向上報此事，而士官長為避免遭受上級懲處，才強勢要求醫務所不得上報。

朱姓士兵表示，事發後彭姓下士一句道歉也沒有，甚至還怪他「誰叫你這麼不小心」，在醫院時幹部不讓他打電話，軍中內部報告上呈也是隱瞞事實。朱姓士兵以此事申請退伍，士官長駁回申請，強調以此理由無法退伍，更直言：「除非你自願賠款，才能以不適服現役退伍。」朱則是認賠9萬7000元，並在7月1日退伍。

針對此事件，空軍司令部坦承相關人員未循「水銷作業程序」，私自進行焚毀作業而不慎造成朱姓士兵灼傷，該聯隊已檢討相關失職人員違失責任，並輔導彭姓下士與朱姓士兵於6月8日完成和解，接受同事道歉及放棄一切民、刑事法律訴訟權。

不過提到空軍回覆，朱姓士兵則無奈地說，當時和解是有許多長官怕後續責任，勸他一定要簽，還有人說「如果你不簽合解書，就不讓你退伍。」而且彭姓下士至今仍沒有正式向他道歉。