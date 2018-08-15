北京祭免就業證拉攏 台青：不輕易改變對台灣的認同

中國國務院本月初發布取消「台港澳人員在內地就業許可」，台灣民眾赴中國工作，不用再事先申辦就業證，被視為中國拉攏台灣年輕赴中國就業的最新措施，不過，在中國就業的年輕人說，「我去中國工作，不代表我不愛台灣。」（資料照）

2018-08-15 09:24

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國國務院本月初發布取消「台港澳人員在內地就業許可」，台灣民眾赴中國工作，不用事先申辦就業證，被視為中國拉攏台灣年輕赴中國就業的最新措施，不過，在中國就業的台灣年輕人強調，「我去中國工作，不代表我不愛台灣。」

中國國台辦發言人馬曉光日前對此表示，這項措施將逐步為台灣居民在學習、就業、創業和生活上，提供「與大陸同胞同等待遇」，而台籍工人失業時也可在當地按規定進行失業登記，享受公共就業服務。陸委會表示會強化台灣「留才機制」。

24歲的台灣人Q小姐現正在北京從事翻譯工作，她接受《BBC中文網》採訪時表示，在今年3月在中國找工作時，第一家公司不願幫她申請就業證，但沒有就業證則沒有保障，所以她辭職去找另外一份工作。雖然新公司願意協助她申請，但過程波折，花了3至4個月。但她聽說，一些公司會以要申請就業證為由，壓低台灣員工的薪水。

不過，Q小姐表示，到中國工作是為了尋找更好的機遇，但這只是中短期的個人考量，不會輕易改變自己對台灣的認同感，或是變得支持中國的想法。

Q小姐說，「我還是很相信台灣的自由與開放。」「在台灣，我們這一代人是天然獨，我覺得台灣就是台灣，但我在這邊避免討論這個問題，不想惹上麻煩，我覺得我仍然非常愛我的家鄉、非常愛台灣。」