台南「一邊一國連線」議員訪阿扁 全台擬推百人選議員

2018-08-15 09:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕台南一邊一國連線議員與參選人拜訪阿扁，新勇哥物語指出，一邊一國在高雄與台南正在籌畫議員推薦名單，台中、桃園、新北、台北也都會陸續成立，全國預計推薦100位。

勇弟表示，11位有意加入一邊一國連線的台南市現任議員和參選人，有10人特地到高雄拜會阿扁，除關心阿扁健康狀態，也對年底地方選舉相關議題、向台南出身的阿扁請益。

勇哥說明，到訪者包括新化善化南科區林志聰、新營區賴惠員、東區蔡旺詮、曾文區陳秋宏、北區中西陳怡珍、安平南區李啟維、永康區陳秋萍、關廟歸仁仁德南關區劉正昌、學甲佳里大北門陳俊安、東區陳金鐘等，玉井楠西區王開玹則因公請假。

勇哥進一步指出，一邊一國連線是2010年前總統府秘書長陳唐山等人籌組，並由陳唐山擔任召集人，該年底縣市議員選舉初試啼聲，推薦45位、當選36位，當選率8成。

2014年推薦84位、當選68位，當選率也超過8成，台南一邊一國連線議員候選人共推19位、當選16位，有8位還是選區最高票，推薦當選率84%，後來又遞補當選一位。

勇弟透露，高雄與台南已開始籌組「一邊一國連線」議員候選人推薦名單，緊接著台中、桃園、新北、台北也都會陸續成立，再來就是各縣市議員候選人的推薦。全國預計推薦100位。

勇哥闡述加入一邊一國連線議員候選人共同主張有兩項：一、「台灣中國，一邊一國」。二、「扁案是政治事件，應予平反」。