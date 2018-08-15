台巴科技大學成立 巴拉圭總統感謝蔡英文「1秒就答應」

蔡英文出席台巴科技大學先修班開課儀式。（特派記者蘇永耀攝）

2018-08-15 06:01

〔特派記者蘇永耀／巴拉圭報導〕蔡英文總統正展開「同慶之旅」，她在當地時間14日上午飛抵巴拉圭亞松森，第一個行程就是與即將卸任的巴拉圭總統卡提斯共同出席台巴科技大學先修班開課儀式發表專題演講，見證宏碁平板電腦捐贈儀式，並主持台巴科技大學成立儀式。卡提斯透露，去年他提出兩國合作台巴科技大學計畫，蔡總統只花了1秒鐘就答應。

另外，蔡總統當場宣布，為協助友邦培育技術人才，將增加技職訓練班隊的名額，補助年輕人來台灣參加手機應用、水電及汽機車修護、木工、電腦以及冷凍空調等五類專業課程；其中，適用於拉美友邦西班牙語課程的名額，將從75名增加到350名，歡迎有志於學習技術的巴拉圭學子來台灣學習。

台灣與巴拉圭在2017年12月簽署設立「台巴科技大學」意向書，由台灣在巴拉圭興建專責培育工程及技職人才的大學，包括營建工程系、機械工程系、工程系、資訊工程系等4個學位。

這所學校由巴方編列預算，負擔興建校舍，台灣負責由台灣科技大學派遣師資、設計課程、建校藍圖，以及購買實驗室設備等費用。台科大校長廖慶榮說，「也許花10年，可能最多15年，應該可以讓這所大學成為中南美洲最好的科技大學」。

台巴科技大學先修班共計4200名學生報名，依在校成績核錄400名學生就讀先修班。巴方訂於2019年1月下旬舉行入學考，自先修班學生中錄取100名大一新生，訂於2019年3月開學。

為了鼓勵學生，未來學生被錄取時，都會獲得台灣宏碁公司贈送的平板電腦，作為上大學的禮物。

巴拉圭工商部長雷依德透露，2017年卡提斯訪台，向蔡總統提出希望一起在巴拉圭成立拉丁美洲最好的科技大學的計畫，「蔡總統2秒鐘就回答『這個案子已經成了』」。

卡提斯隨後補充，當時他提出台巴科技大學合作計畫時，心裡有些忐忑，不過，蔡總統「沒有花2秒鐘答應，而是只花了1秒鐘」。

卡提斯說，剛才進會場前，他與蔡總統短暫交談，他告訴蔡總統自己1年前的忐忑心情，蔡總統回答他「只要是教育的計畫，我的答案永遠是肯定的」。

卡提斯認為，蔡總統「確實是我們巴拉圭真正的朋友，也是一位真正成功的政治人物」，他感謝台灣與巴拉圭各項合作計畫。

卡提斯說，當你發現巴拉圭是台灣最堅實的友邦時，你會發現台灣不僅限於在台灣的島上，不只是一個高科技發展的小島，它的土地面積可以遠遠超過國家領土，延伸到巴拉圭，因為彼此攜手合作，兄弟友邦在一起，空間是無限大。

蔡總統則對現場學生說，她期待這所大學有一天會跟台科大一樣，成為世界最卓越的年輕大學之一；「未來，也請你們永遠記得，台灣是巴拉圭最好的朋友，我們很樂意分享經驗，為巴拉圭的未來，貢獻來自台灣的力量。」