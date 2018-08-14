「福來爹」今晚不「虧雞」 林義豐巡迴政見會首發遇雨

林義豐的下鄉政見說明會，首場在歸仁區舉行。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-14 22:46

〔記者吳俊鋒／台南報導〕被網友封為「虧雞福來爹」的無黨籍台南市長參選人林義豐，今晚在歸仁區舉辦首場巡迴政見說明會，沒有電音趴，純與鄉親博感情，但因為下雨，出席率受到影響。

因邀請全球百大DJ、自辦「瘋狂星期五」國際音樂節活動而聲勢看漲的林義豐，今晚開始下鄉巡迴，舉辦小型政見說明會，首場就在仁壽宮進行，只是雨勢不斷，100個座位，坐不到5成。

其實除了歸仁場，林義豐今晚原本也在永康大灣安排政見說明會，但受下雨影響而取消，支持者熱情不減，都認為「遇水則發」。

在助講者輪番上陣後，林義豐稍晚抵達仁壽宮，闡述自己所提出的10大政見，雖然參與民眾不如預期，但他激動式的演說風格，仍成功炒熱現場氣氛，贏得喝采。

林義豐指出，有別於音樂派對專攻年輕族群，下鄉巡迴的政見發表，參加者長輩居多，電音趴太刺激了，不適合老人家，因此改以博感情的說明會型態為主，現場也贈送比較實用的酸痛貼布。

林義豐說，在原台南縣區域，會持續舉行小型的政見發表活動，感謝鄉親的鼓勵，將更加努力，打贏這場選戰。

林義豐向現場鄉親，說明自己的政見。（記者吳俊鋒攝）

受下雨影響，首場政見說明會出席率不如預期。（記者吳俊鋒攝）