台南造勢口誤南投 馬英九笑稱「沒吃紅豆餅」

前總統馬英九（左）到黃昏市場拜票，為黨籍參選人造勢。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-14 19:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前總統馬英九今天到台南為國民黨籍市長、議員參選人造勢，他在永康區進行車隊掃街前，特地向支持者致詞，一度口誤，將台南講成南投，經旁人提醒，立刻修正，還自嘲「沒吃紅豆餅」才會這樣，化解尷尬場面。

馬英九下午起連續在永康、仁德與歸仁等區安排5個造勢行程，由國民黨市長提名人高思博陪同，先為市議員參選人李鎮國站台，他再度強調，目前的經濟成長率，與全球景氣復甦有關，連同股票上萬點，都是運氣好，並非民進黨會執政。

馬英九指稱，自己執政時，面臨金融海嘯、歐債危機、出口萎縮等連續3個經濟衝擊，被打得七葷八素，但8年的經濟成長率，還有平均2.9%的成績，實屬不易。

馬英九強調自己當總統8年期間，競爭力平均排名是第11.5名，比蔡英文、陳水扁、李登

輝時代都還好，民眾有感才重要，「自己誇口沒有用」。

馬英九也抨擊蔡英文上任以來，無論是內政或外交，對台灣都造成很大的衝擊與傷害，國民黨要重返執政，從2018開始，一定要勝選。

前總統馬英九（左）南下陪同黨籍參選人掃街。（記者吳俊鋒攝）