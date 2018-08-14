期許獨角獸及螞蟻雄兵 賴揆盼台灣有成千上萬新創成功案例

2018-08-14 19:44

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」，聽取國發會就「優化新創事業投資環境行動方案執行成果」提出報告。賴揆感謝各部會共同努力，指許多措施都達到階段性成果，他期勉各部會再接再厲，主動提供新創業者策略性協助，除促成2年內一家獨角獸的具體目標外，也希望能看到成千上萬螞蟻雄兵的新創成功案例，帶動台灣產業升級與技術創新。

國發會在會中指出，在「協助新創進軍國際市場」方面，政府帶領新創赴美國、新加坡等國參展，促成國際訂單，並透過駐外單位，協助新創鏈結海外人脈及資金，迄今已安排逾1200位僑台商與新創洽談。此外，打造國際新創聚落，包括青年科技創新創業基地6月在小巨蛋啟動，林口新創園預計9月開幕，吸引國際加速器及新創團隊進駐。

在「人才發展及法規調適」方面，國發會表示，政府於2月施行「外國專業人才延攬及僱用法」，迄今已核發68張就業金卡，放寬新創事業聘僱外國實習生不受資本額及營業額限制，有利組成國際化的團隊。此外，「公司法」已於8月1日修正，提出可發行無面額股票等10項有助新創發展的措施。另為協助新創業者解決法規灰色地帶問題，政府積極推動「新創法規調適平台」，目前已協助釐清及解決15項議題。

賴揆最後強調，各部會在設定各項推動措施的工作目標時，應實際瞭解新創業者創業的想法並提供協助，舉如簡化行政流程。此外，也應考量對新創的實質效益，設定「成果型績效指標」，同時也應擴大宣傳，主動接洽新創業者，讓更多新創能夠適用，若能實際幫助業者解決困難，協助新創業者創業成功，就是一個動人的故事案例，能讓人民更有感。