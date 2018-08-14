侯友宜政見涉抄襲？侯辦：蘇貞昌進化為抹黑王

2018-08-14 17:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選團隊發言人羅致政與張宏陸今天（14日）召開記者會，質疑國民黨新北市長參選人侯友宜的政見抄襲蘇貞昌政策主軸，更將當年擔任警政署長「降低機車失竊率」的政績收割為個人功勞。對此，侯友宜競選辦公室回應，諷刺蘇貞昌已從「收割王」進化為「抹黑王」，雙方隔空交戰，火藥味十足。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，侯友宜3月初在黨內初選就提出「捷運蓋到哪裡、都更就做到哪裡」的政見，以及公托數量倍增、治安源頭管理與新北市產業藍圖等政策，皆早於「老縣長」蘇貞昌7月24日發表的政策主軸記者會。

賴冠群表示，老縣長願意跟隨侯友宜政策，侯樂觀其成，不料「老縣長」卻放任兩尊「黑白郎君」發言人「黑白亂講」，羅致政不知為何在新北市銷聲匿跡很久，今天選擇用這種方式開記者會博版面，令人訝異，完全不像平日的風格，「老縣長」也從「收割王」，進化成「抹黑王」，更讓全新北市民見識什麼是「選舉全奧步」。

針對治安改善，賴冠群說，侯友宜曾代理市長，「科技防衛城」是侯友宜任內的全國首創政績，而「科技安全城」是在既有基礎上的升級版本，「別忘了老縣長誇口的3個月改善治安，是侯友宜辦到的，老縣長怎麼可以到了選舉，就過河拆橋、忘恩負義。」

賴冠群強調，從都更到托育，侯友宜的政策理念來自7年多市政經驗的累積，與接近市民得到的真實需求，是用行動走出來的政見，「不是老縣長用抹黑的方式，可以相提並論」，況且侯友宜每一項政見都有具體作法，對比老縣長只會出一張嘴的口號，侯友宜絕對經得起檢驗。