3800坪區塊鏈實驗特區 年底落腳新北

2018-08-14 17:28

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市經濟發展局宣布，今年9月將領先全國，成立區塊鏈產業推動辦公室，地點選定位於捷運台北橋站的「新北創力坊」，媒合學界、業者，協助新北業者區塊鏈應用。立法委員許毓仁也表示，最快年底在新北市成立「區塊鏈實驗特區」，占地約3800坪，引進200家區塊鏈業者，預計一年可以創造20億美金產值，其中已經在台成立辦公室的區塊鏈平台公司ThunderCore也表達投資意願。

新北市政府經發局今天舉辦「區塊鏈產業發展研討會」，吸引上百新北中小企業頭家參與，邀立法委員許毓仁、台灣師範大學資訊工程學系教授黃冠寰等專家向中小企業主解釋區塊鏈基礎概念。

許毓仁說，區塊鏈實驗特區希望年底前落成，將提供一條龍服務，包括投資、媒合、技術合作、人才培育以及產業配接等，並藉此吸引全球企業在台灣設立研發中心，將新北打造成世界前瞻的區塊鏈特區。

許毓仁指出，ThunderCore也預告在區塊鏈實驗特區投資1億元，並帶入1千名員工。

許毓仁也提出「幣鏈分離」概念，指「幣」代表加密貨幣由中央立專法管理；「鏈」則是產業對接的契機，包括物流、醫療、智慧財產權等導入區塊鏈應用。

經發局表示，現正為區塊鏈實驗特區選址，包括各閒置公有地以及遠東通訊園區以及新店某社區的公益回饋空間等，仍在積極媒合。