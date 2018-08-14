羅智強公車廣告被拆 中市府：未干預或限制

國民黨台北市議員羅智強（左）在台中市公車刊登廣告 。（記者張菁雅翻攝）

2018-08-14 16:22

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台北市議員參選人羅智強「嗆聲公車」開進台中市，今天有42輛上路，但他聲稱，公車業者受到市府壓力，這42輛公車廣告才一個上午就被下架，抨擊台中市長林佳龍打壓言論自由。台中市政府交通局長王義川表示，市府不會也無法干預或限制任何人發表任何言論，也不會介入業者廣告的商業機制，為何被公車業者拒絕，應請羅智強去問業者，而不是戴上有色眼鏡一味懷疑所謂「被介入」。

羅智強今天表示，在台中市找了廣告公司，要在100輛公車刊登車廂廣告，廣告公司回報找了全航及豐原客運，合約訂在8月16日開始，廣告公司前兩天回報，全航客運車廂廣告已經貼好，今天就能上路，沒想到，他上午在臉書直播後，聽說豐原客運58輛公車廣告全部都被砍掉，全航客運42輛公車雖已上路，今天要全部下架，進場一輛拆一輛。

羅智強氣憤地說，刊登公車廣告是商業行為，也是言論自由，廣告內容是「三問林佳龍」，都是台中討論已久的議題，請問有何爭議？難道市府說有爭議就是有爭議？如果不是市府施壓，業者怎麼會撤掉廣告，還要因違約而賠款。

立委江啟臣出面聲援羅智強，他表示，過去選舉中很多候選人都買過公車廣告，包括他在內，至今沒有發生過廣告貼上去、準備上路了，卻被要求拆掉，實在令人匪夷所思。

對此，王義川指出，市府一向尊重各方言論自由與市場商業機制，因此，不會也無法干預或限制任何人發表任何言論，也不會介入業者是否合作廣告，交通局秉持行政中立立場。

王義川強調，廣告市場機制豈是市府說拆就拆？請羅智強等質疑者不要再用國民黨過去慣用的箝制言論自由有色眼鏡，來看待民主自由社會的每一件事。而根據新聞報導，羅智強在台北曾欲刊登負面文宣遭公車業者拒絕的例子，為何也被台中業者拒絕，應請羅智強去問業者，而不是戴上有色眼鏡一味懷疑所謂「被介入」。