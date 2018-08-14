藍營屏東多位選將 提出空污議題政見爭取認同

2018-08-14 16:49

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨屏東市長參選人林恊松及縣議員參選人黃昌源、唐玉琴等人最近陸續提出與「空污」議題相關政見，爭取選民認同，林恊松、唐玉琴2人鼓勵屏東市民多加利用市區公車及公共自行車，減少空污，黃昌源則批評市區公車空車率偏高，淪為空污幫凶，要求縣府改善。

林恊松表示，若當選市長，將增加市區公共自行車據點，並建置大型鐵馬服務驛站，吸引環島鐵馬族群到屏東市，提倡低碳又健康的觀光旅遊，爭取開闢機關學校、百貨公司、醫院的公車路線和停靠站，鼓勵市民搭乘，有效減少汽、機車造成的空氣污染。

唐玉琴與國民黨屏東縣長參選人蘇清泉日前也以行動力，號召支持者在屏東市騎乘公共自行車遊街，響應林恊松所提出的健康減碳政見。

黃昌源則在實際搭乘屏東市公車後，發現載客率偏低，認為公車每天在市區空跑，已淪為空氣污染的幫凶，要求縣府重視載客成效不彰及空污問題。

有民眾建議，縣府應加快汰換老舊柴油公車全面採用電動公車的腳步，減少市區公車空污問題。

縣府交通科表示，市區每一條公車路線都經過審慎評估，載客尖峰時段不盡相同，縣府及業者也會定期檢討成效，目前屏東市區已有9部電動公車加入營運，新建的公車轉運站已建置充電設備，電動公車數量將持續增加。