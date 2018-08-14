丁守中提10大婦幼政策，坐月子補助5萬元。（記者簡惠茹攝）

2018-08-14 15:18

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天攜手國民黨議員與議員參選人，發表10大婦幼政見，丁守中會中承諾，為了減少媽媽負擔，每次生小孩都給予5萬元補助坐月子。

丁守中今天在國民黨中央黨部舉行「婦幼政策」記者會，除了有立委王育敏、李彥秀，還有十名國民黨台北市議員及參選人到場相挺，丁守中在會中提出十大婦幼政策，包含坐月子給補助、保母宅急便、親子同樂日、婦幼行無礙等等。

丁守中拋出做月子給補助的政見，他指出，坐月子費用昂貴，月子餐費用少說要5萬元，護理之家則是14萬到21萬元，新手媽媽月薪可能才3、4萬元，坐月子是她3、4個月的薪水，是很大的負擔，現在少子化是嚴重問題，應該想辦法減少負擔，不管是月子餐還是產後護理之家，每次生小孩都給予補助5萬元坐月子。

此外，丁守中也提出保母宅急便，推動保母到府服務制度；每月訂定親子同樂日，台北捷運、所有收費公共場館設施免費招待親子，鼓勵親子共遊；丁守中也承諾打造適合各年齡層幼童的遊藝設施，建立兒童特色公園；為了讓「婦幼行無礙」，將整平地面改為性別友善設計。

丁守中婦幼政策全文：

1. 坐月子補助：疼惜新手媽媽，市府補助5萬元，產後月子做好做滿，提供產婦坐月子送餐服務。

2. 保母宅急便：擴大推動保母對新手媽媽到府服務制度，增加可提供到宅育兒服務的質與量。

3. 親子同樂日：每月訂定台北親子日，台北捷運、所有收費公共場館設施都免費招待親子同遊者一天，鼓勵親子共遊。

4. 幼兒遊藝區：打造各年齡層幼童合適之遊藝設施，建立兒童特色公園、里創辦多元性質的親子中心。

5. 上網健康化：遠離網路成癮，建立各級學校網癮預防機制:實施正向心理素養教育，提供相關親職教育，增加體適能及休閒活動，讓學校家庭與社區聯合協助學童享受健康的網路生活。

6. 落實體適能：落實學童健檢減肥運動，加強學童牙齒檢查，並給予齲齒兒童一次性免費矯治補助；注重學童飲食內容，鼓勵甩掉肥胖，落實執行體適能計畫，使台北市的學童，生活在健康快樂的氛圍中。

7. 降低師生比：落實小班教學，因應少子女化的趨勢，讓教師安心教學；未來將讓中小學校校有英語外師，少數規模小的學校，將集中設立外師服務中心，以全市調度支援模式，讓中小學生都有機會與外師面對面溝通及學習。

8. 提昇新女力：彰顯台北新女力，協助社區婦女微型創業；專案補助社區開辦符合女性就業需求之職訓班；補助民間團體辦理定點婦女健康社團的活動；於市民綜合運動中心內設立女性專屬運動空間、時段、課程，或給予女性優惠，以促進婦女規律運動；結合民間團體，以舉辦營隊、設置獎學金、表揚師生與家長…等方式，提升台北市女學生投入STEM（科學、技術、工程、數學）領域學習的興趣。

9. 婦幼行無礙：改造公共空間，調查地下道及暗巷等女性極力避免使用之空間進行改造，增加照明設備、警鈴、加強巡邏；與商家協商騎樓整平緩坡，人孔蓋及地磚改為性別友善設計，避免娃娃車、輪椅、菜籃拖車、高跟鞋等的使用者，在城市中顛躓難行。

10. 社區安全網：重視治安死角，善用警力及高科技於治安任務，結合週邊學校、社區組織、商家之力量，融入在地特色，做到社區聯防、預防暴力犯罪。