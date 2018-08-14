「國防授權法」川普簽了！ 中國氣炸跳腳：強烈不滿

美國總統川普簽署「2019財年國防授權法」，該法案包含數項攸關台海防禦的條文，令中國為之跳腳。（法新社）

2018-08-14 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在美東當地時間13日簽署「2019財年國防授權法」，該法案包含支持強化台灣軍力、建議推動美台聯合軍演等數項攸關台海防禦的條文，令中國為之跳腳，今（14日）中國外交部在記者會中表達強烈不滿。

美國總統川普簽署「2019財年國防授權法」（NDAA），該法案認為美國應該支持強化台灣軍力，建議推動美台聯合軍演，擴大雙方軍事交流與聯合訓練，派遣醫療船訪問台灣，做為年度「太平洋夥伴」任務的一部分；對此，國防部發言人陳中吉回應，感謝美國總統、行政部門與國會，對中華民國長期以來，扮演區域和平、穩定角色的支持。

中國外交部發言人陸慷在例行記者會上被問及中方有何看法？陸慷表示，中方已多次表明立場並向美國提出嚴正交涉，對於美國不顧中國堅決反對執意通過「2019財年國防授權法」表示強烈不滿。

陸慷再三呼籲美國，摒棄冷戰思維和零和博弈理念，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以免給中美關係和兩國重要領域合作造成損害。

「2019財年國防授權法」第1258條，列舉出7項對台灣的「國會意見」，其中包括：

一、「台灣關係法」及「六項保證」都是美台關係的基石。

二、美國應強化與台灣的防衛及安全合作，支持台灣發展亟需的防衛軍力，以維持充足的自我防衛能力。

三、美國依據「台灣關係法」，應經由對外軍售、直接商售及產業合作，強力支持台灣獲得防禦性武器，並著重不對稱戰力及水面下作戰能力。

四、美國應確保及時檢討與回應台灣提出的軍購需求，以改善對台軍售的可預測性。

五、國防部長應推動國防部的交流政策，以強化台灣安全，包括推動與台灣進行實戰訓練及軍事演習的機會；依據「台灣旅行法」推動美台資深國防官員及軍事將領的交流。

六、美國及台灣應擴大在人道救援及救災方面的合作。

七、國防部長應考慮支持派遣一艘美國醫療船訪問台灣，做為年度「太平洋夥伴」任務的一部分。