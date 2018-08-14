鹽水溪橋65年舊橋墩 立委喊拆

立委陳亭妃今日邀集各單位，協調拆除舊橋墩。（記者邱灝唐攝）

2018-08-14 13:16

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市安南區近幾年快速發展，居民透過鹽水溪橋往來府城的需求也隨之升高，因此目前正進行拓寬工程，並設置為景觀橋。不過，橋梁下方仍遺留65年前的舊橋墩，立委陳亭妃今日邀集相關單位協調拆除，同時中央、地方政府共同規劃符合地方需求的景觀橋。

鹽水溪橋位於台17甲，銜接安南區的海佃路與北區的文賢路，來往車流量相當大，而拓寬工程也預定明年完工啟用，只是橋面照明和橋面下舊橋墩未拆除，讓安南區海南里長吳森芳等地方人士憂心且向陳亭妃陳情。陳亭妃指出，鹽水溪橋在1954、1978年各拓寬1次，只是橋下仍遺留舊橋墩等「暗樁」，不僅在洪汛期影響暢流，未來設置親水活動時也威脅船艇通行安全，應趁目前拓寬工程進行中一併移除水面下舊址，同時公共照明等設施也應納入美觀考量。

陳亭妃今日邀集公路局南工處副處長陳保展、水利署六河局長邱忠川、市府水利局官會勘；陳保展當場允諾把遺留的7支舊橋墩基座打掉，深度為河床下1公尺。至於景觀橋公共照明等設計方面，由市府水利局於9月底前把相關規畫設計交南工處提報公路總局。至於增加的拆除工程將使鹽水溪橋完工期程延後，陳亭妃委員要求應加緊趕工朝預訂期程完工為宜，以免增添通行人車的不便。