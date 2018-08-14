總統過境美國獲突破 外交部：這是很好的開端

外交部發言人李憲章。（記者呂伊萱攝）

2018-08-14 12:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統出訪「同慶之旅」，在美國過境期間公開致詞、也全程開放媒體採訪，是為突破。至於是否與「台灣旅行法」有關？外交部今天對此表示，總統過境美國行之有年，其中沒有太大關聯，此次基於和美方合作的共識與默契安排，感謝美方高規格禮遇接待與安全措施，也感謝美方歷來秉持安全、便利與尊嚴等原則安排。

總統蔡英文出訪「同慶之旅」，正搭機前往友邦巴拉圭。蔡總統在洛杉磯過境期間，公開在雷根圖書館前致詞、首次參訪我駐美官方單位僑教中心、當地僑胞也舉辦大規模僑宴款待，且美方同意媒體全程正常採訪，與我國總統以往過境美國有重重限制相比，皆是突破。

由於美國總統川普今年三月甫簽署台旅法使其生效，為美台各層級官員互訪解禁，蔡總統在台旅法過關後首次過境美國，也因此備受矚目。

不過外交部發言人李憲章今天表示，總統過境美國，與許多議員見面、通電，美方給予總統訪團高規格接待、禮遇和安全措施，我方對此都非常感謝，但與台旅法沒有太大關聯。李憲章說明，總統過境行之有年，相關安排是在台美彼此互相尊重的默契與基礎上安排，我方感謝美方歷來秉持安全、便利、尊嚴等原則的安排。

李憲章說，這是很好的開端，而台美互動未來也會在互信與互諒的基礎上繼續深化。至於中國外交部的反對，李憲章則說，對於中國的反應「一點都不意外」，但我方也不會因為中國有不同的看法，就停止深化台美關係的努力。

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷對此則說，針對過境議題，相關安排皆是在顧客的安全、舒適、便利與尊嚴原則下安排，也遵循美國的一中政策。