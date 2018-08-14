中媒瞎P圖扯氣墊船犯台 國防部這樣回

中國媒體用粗糙的後製，示意氣墊船襲擾淡水河口。（翻攝自新浪軍事網站）

2018-08-14 12:34

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍事媒體近日刻意渲染該國自製「726A」氣墊登陸艇戰力，還後製該款登陸艇「登陸」淡水河口的示意圖，但由於後製手段粗糙，船與地圖比例不符實情，反引發中國網友的嘲諷。對此，國防部發言人陳中吉今日表示，這充斥各大媒體的訊息，並非中國官方發布，但「這些明眼人一看，製作手法與表達意向，不符合實際狀況。」

陳中吉也表示，國軍針對戰備演訓與各項防務，都會做好完整規劃，請國人放心。

中國媒體「新浪軍事」近日刊載一系列圖片指出，「726A」氣墊登陸艇可用於「對北台實施登陸作戰」，讓中國解放軍自淡水河口進攻雙北，甚至還後製照片，將多艘「726A」置於台灣淡水河口的空照圖上，意圖營造解放軍襲擊我國北部的情境。

事實上，我國在今年「漢光卅四號演習」期間，將淡水河口防衛作戰列入課目，國軍協同戰車、裝甲車、小口徑火砲、機砲等軍備，殲滅自河口進犯的假想敵。軍方也認定，關渡大橋為大台北地區重要防線，絕不會讓敵軍越雷池一步。

官員表示，中國官方除宣傳軍機、軍艦「遠海長訓」之外，該國媒體也大肆渲染各項軍事演訓，意圖在輿論上製造我國動盪。但我國軍方態度很明確，就是不被中國牽著鼻子走，只做好防衛作戰任務，並適時澄清、解釋軍事動態實情，縱使中國不斷重複類似伎倆，效果也會越來越低。