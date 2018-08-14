川普簽國防授權法 我國防部表感謝

2018-08-14 12:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普在美東當地時間13日簽署「2019財年國防授權法」，該法案亦列舉數項攸關台海防禦的條文。對此，國防部發言人陳中吉稍早表示，感謝美國總統、行政部門與國會，對中華民國長期以來，扮演區域和平、穩定角色的支持。

該法案內容提及，美國國防部長和適當的台灣官員諮商後，須全面評估台灣軍力，尤其是後備軍力，並在法案生效日後一年內，經與國務卿諮商，向國會的適當委員會提出評估報告。而該法案也列舉國會意見指出，美國國防部長應推動交流政策，強化台灣安全，包括推動和台灣進行實戰訓練，以及軍演的機會，同時依「台灣旅行法」推動美台資深國防官員及軍事將領交流。

陳中吉稍早表示，美國基於「台灣關係法」、「對台六項保證」，適足軍售給我國，並深化交流合作，我國也表達感謝之意。另外，國軍為我國民眾守護者，也透過各式營區開放、全民國防教育，盼民眾支持國軍，促進軍民一心、同舟共濟的信念。

陳中吉也強調，「軍民一心」也是敵人最害怕之事，因此才會透過文攻武嚇欲分化我國，但無論如何，國家命運和未來掌握在自己手裡，也期盼具有共同民主、自由、人權等共同核心價值的國家能達成相關聯盟，確保我國區域穩定、和平與安全。