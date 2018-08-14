心裡有無柯黑名單？ 柯P：網路上自己大家就會去處理

2018-08-14 12:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨籍北市議員梁文傑昨接受電台專訪時爆料，柯陣營幕僚握有友柯派及柯黑派議員名單，選戰期間將力挺友柯派，全力拉下柯黑議員。他更進一步說，柯陣營擬打倒名單除了他跟王世堅，還包括松山信義區的許淑華及大安文山區某議員，梁並以毛澤東戰法比喻柯。

柯文哲上午出席世大運週年活動「運動團結我們」啟動記者會後，被問及對梁文傑批評看法。柯文哲譏指，這就是這樣，蘇東坡跟佛印，心中有仇恨，看什麼都仇恨。

至於是否真的將許淑華等議員列入柯黑名單將處理？柯打馬虎眼反問，「他們是怎樣，他們是參加選舉會看聽到什麼嗎？還是把我們裝竊聽器？實在是。」柯還說，黑柯名單哪裡需要我們講，網路上自己大家就會去處理了。

媒體追問那在柯心目中有沒有名單呢？柯文哲回說，「我還好啦，我看每個議員，連王世堅我都可以忍受了，還有什麼不能忍受。」

此外，柯文哲昨赴議會專案報告時表示，墨綠是他原本的出身，而他現在是台北市長，為了台灣最大利益要維持城市交流，所以他說兩岸一家親，這是務實，兩者沒有矛盾，引發議論。

柯文哲今重申，他是二二八家屬，他有他的出身，他有他的政治背景，但是當台北市長，還是要謀求市民最佳利益、最大福利，「我不太會用我的意識形態，去套在人家頭上，當北市長就讓北市民高興，快樂、賺的到錢，這樣就好。」

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