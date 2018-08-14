蘇貞昌羨慕高雄衛武營 嘆大台北劇院還在停機車

2018-08-14 12:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕蘇貞昌今專程南下高雄與陳其邁合體組成「緊、衝連線」，他形容高雄在謝長廷市長、陳菊市長努力建設下，已變得壯觀美麗、且逐漸突破國民黨重北輕南的框架，期待陳其邁市長能接續；話鋒一轉卻又點出高雄衛武營與新北大台北新劇院是同時期爭取，衛武營今年10月將開幕，大台北新劇院還在停摩托車

蘇貞昌、陳其邁兩人今一同搭輕軌至哈瑪星站下車，徒步走過鐵道園區、參訪棧貳庫、再坐電動渡輪到旗津，蘇貞昌沿途頻頻稱讚高雄變得很美，也說輕軌又舒適又穩定。

他指出，非常高興看到高雄進步，在當行政院長時，曾參與高雄鐵路地下化動工，今年10月即將全線通車，而當年核定的展覽中心（高雄展覽館），今天跟陳市長搭輕軌經過時有看到，非常壯觀、漂亮。

蘇貞昌認為，高雄這些年在謝長廷市長、陳菊市長努力下，已漸漸圖突破國民黨重北輕南框框，很多進步甚至超前，例如高雄爭取衛武營藝文中心時，同一時期新北也爭取在板橋火車站旁邊要建大台北新劇院，結果衛武營今年10月將開幕，板橋火車站旁現在還在停摩托車。

蘇貞昌對於衛武營藝文中心即將開幕直言令人羨慕，強調現在是城市進步時代，國際城市競爭、國內城市也要競爭，這些年高雄市長很努力，而陳其邁擔任代理市長時，也懂得爭取高雄國防要地，將不再繼續使用的碼頭，轉型成為亞洲新灣區灣建設空間。

蘇貞昌說，他今天來高雄不只要為陳其邁加油，也是來參觀學習，新北跟高雄有很多相同地方，新北正在規劃台北商港，目前還在建設中，如果也能開發台北商港像高雄港一樣，從歷史進步中學習到脫胎換骨，對未來新北建設很重要，他期待陳其邁市長當選後，高雄、新北能合作攜手並進，讓台灣更好。

陳其邁說，蘇院長是他很尊重的前輩，在行政院長、新北市長任內，有很多重大改革，讓他印象深刻，例如板新特區、淡水漁人碼頭等，都是城市發展、地方創新的典範，今天下來幫他加油打氣，特別邀請蘇院長到未來高雄發展重要地方亞洲新灣區，並向蘇院長請教該怎樣大力加速堆動建設，讓高雄跟新北同步接軌，在市政連線。

陳其邁透露自己過去在立院綽號緊、緊、緊（台語快），蘇貞昌綽號衝、衝、衝，會做事的兩人可組成緊衝連線，一起推市政，讓台灣更美好。