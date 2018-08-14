竹縣營養午餐免費 楊文科：明年當縣長加碼5元

2018-08-14 12:12

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣縣務會議今早通過9月至12月，以明年總預算墊付方式恢復國中小學免費營養午餐，國民黨新竹縣長參選人楊文科說，只要他當選縣長，不但明年1月起會接續政策續辦，還不論國中小，都加碼每餐、每人多5塊錢，等於是國小學童未來1餐42元、國中生1餐45元的預算開辦，並將責成教育處與營養師、各校午餐秘書等研析調配有機食材、健康營養的菜色。

楊文科說，他將推動學童營養午餐採用在地、友善暨有機食材，讓學童吃的健康、農友安心生產。

他說他要辦的營養午餐，有建構新竹縣友善環境永續農業發展的2大特點：

首先就是改變學童營養午餐結構，以國小每人、每餐42元，國中每人、每餐45元的預算，推動學生營養午餐採用在地（可追溯或產銷履歷）、友善暨有機的食材。

其次他要推動有機營養午餐的食育政策，加強新竹縣有機蔬菜供應平台的運轉，供應在地新鮮安全的有機蔬菜，串連供需2端，擴大在地有機蔬菜的穩定需求量，讓學童吃的健康，進而設置新竹縣有機蔬菜物流中心，打造有機蔬菜供應鏈。

楊文科今天早上在橫山跟轉戰該鄉鄉長的新竹縣議員張志弘一起拜票，遇上橫山書法家謝長有時獲悉上述縣務會議的決議，因此立刻做了前述的表示，謝長有也特別寫了「開張天岸馬丶奇逸人中龍」預祝楊文科高票當選。