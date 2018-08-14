辦世大運周年慶自我行銷？ 柯P：怕人講所以辦得很低調

2018-08-14 12:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕由於台北市長柯文哲曾稱不會拿世大運當成政策宣傳，如今卻舉辦週年慶系列活動，挨批花錢為自己行銷。柯文哲今受訪稱，就是怕人家講所以辦得很低調，只有文物跟知識的整理，還有一個就是替雅加達亞運選手加油。

至於是否擔心藍綠又抓到把柄？柯則直言，台灣就是這樣啊，為了要打擊你，不惜把台灣國家搞垮，都是這種文化。

世大運週年活動「運動團結我們」啟動記者會今上午在市府中庭舉辦，金牌熊讚現身同歡，「搶救金牌熊讚聯盟」也在現場高舉標語，為金牌熊讚請命。會後媒體聯訪，市長柯文哲被問及今天怎麼會是金牌熊讚出席活動？柯僅說，今天是金牌熊讚的日子，本來就有兩個熊讚，不同場合不同出現。

媒體詢問怎麼沒有邀請因籌辦世大運勞苦功高、獲封「台灣阿信」的前市府秘書長蘇麗瓊？柯僅說，應該有發請帖，但她應該也很忙。

至於原本規劃動態活動，卻改成靜態文物展等方式，柯則說是本來就很低調，沒有要多大規模舉辦，尤其台灣政黨政治環境下，做什麼都會被說是因為選舉年，要造勢、要活動，所以他想說算了，就簡單的文物展，另一個就是把世運舉辦的知識經驗，變成SOP留下，未來舉辦大型運動賽事可參考。柯笑說，還有一個就是看雅加達亞運的直播，大家可以一起喝啤酒。

對於外界批評他是花錢為自己行銷，柯直言就是怕人家講這個，重申所以只有文物、知識整理，以及幫雅運選手加油。媒體追問是否擔心藍綠又抓到把柄？柯無奈說，台灣就是這樣啊，為了要打擊你，不惜把台灣國家搞垮，都是這種文化。

當被問及近期出刊的《台北畫刊》中，感謝了志工等一大堆人，卻沒有向申辦世大運成功的前市長郝龍斌致謝？柯語塞幾秒後說，「哇，這，你要感謝我就感謝啊，我跟你講，我也不會去審稿啊！」

柯文哲最後強調，世大運該做展覽的還是展覽，也沒有利用世大運，也沒有花大錢啊！