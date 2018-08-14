對手衣著少見國民黨徽 蘇貞昌虧隱藏產地是否商品有問題

2018-08-14 11:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜的穿著鮮少呈現國民黨黨徽，引起外界好奇，民進黨新北市長參選人蘇貞昌對此指出，商品標示法明白規定，商品要標示在哪裡製造等內容，如果有隱藏，代表那商品本身是否有怎樣的問題。

蘇貞昌今南下高雄與民進黨高雄市長參選人陳其邁合體，先搭高雄輕軌到哈瑪星，再參觀今年剛開幕的指標景點棧貳庫，最後搭上全台第一艘電動渡輪到旗津天后宮參拜。

蘇貞昌在南部知名度頗高，被不少高雄鄉親、遊客認出，也有中國自由行遊客跟同伴說，剛剛那位光頭、曾當過副總統。