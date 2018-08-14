爆北市每天2人遭性侵被指「假新聞」 王育敏強調：數字正確

國民黨台北市長參選人丁守中競選辦公室總幹事王育敏。（記者簡惠茹攝）

2018-08-14 11:24

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中競選辦公室總幹事、立委王育敏昨天指出，台北市每天有2名性侵害受暴者產生，卻沒有看到台北市長柯文哲有積極作為；台北市警局提出數字反駁已有減少，王育敏今天再度強調，「這個數字是正確的」，有受害人數就要正視婦女人身安全問題，不是想辦法推託。

王育敏昨天指出，去年台北市性侵害案件受暴人數為842人，也就是平均每天就有2名性侵害受暴者產生，受害女性占8成，但從未看到柯文哲有積極作為，「這樣可以號稱是光榮城市嗎？」但是此話一出，台北市警局提出相關資料反駁，強調2015年至2017年，年平均件數已有減少。

「這個數字是正確的。」王育敏今天參加丁守中婦幼政策記者會後表示，這是引用政府公開的數據，用這樣的總數回推就是平均每天有2名性侵害受暴者，台北市政府提出的是他們認為有在改善，但是1年800多人不能算少，只要有性侵案件發生、有受暴人數存在，台北市政府就要正視婦女人身安全的問題。

王育敏指出，官網上提供的數字就是這個統計數據，受暴人數也是他們所提供，既然有這麼多受暴人數，他們就是受害者，市政府要想辦法預防改善，而不是在數字上想要告訴大家沒有這麼多。

丁守中團隊補充，性侵害受暴人數引用的是衛福部保護司的公開資料 ，台北市警局指出性侵害人數沒有1天2人那麼多，但市警局提供的數據是性侵案件，而他們提供的則是性侵害受暴人數，台北市106年就有842人遭到性侵害。