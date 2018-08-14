丁守中「犯罪特質說」挨批 姚文智稱反映缺乏單身補貼

2018-08-14 11:15

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨推出「婦幼安全政見」，並指根據大數據分析，男性、無婚姻、獨居、缺乏親密友人、失業、人際關係不佳者，出現虐童、隨機殺人的機率較高，是社會不定時炸彈，應有效預防監測，此言引發批評是貼標籤涉歧視。民進黨市長參選人姚文智今天說，除了是丁傳統思維的問題，但也不是只有丁才有這個想法，這也反映住宅津貼仍以家戶為單位，對單身、成家並未一視同仁，「難怪丁會陷入這樣的泥沼」。

姚文智今天上午前往福德市場拜票，行前受訪談到丁昨天發言是否不當，姚說，丁的說法反映傳統思維，但其實這並非失言問題，也不是只有丁有這個想法；姚說，整個住宅政策、住宅津貼，都是以家戶為單位，但隨著時代變遷，對單身者的補貼仍付之闕如，坦白說，「難怪丁會陷入這樣的泥沼」。

姚文智表示，自己在提「青年租屋券」政見時，就特別提單身每月補貼3000、年輕夫妻補貼5000，這代表單身、成家都平等，社會應該隨時代變化平等尊重，並轉化在政策上。

姚說，丁這樣的話，一方面是他個人問題，另一方面也是政策需要逐步調整，現在很多單身、努力打拚自己事業的人，都得不到補貼，這是社會必須藉此檢視的問題。

至於有人指「青年租屋券」涉及單身歧視？姚文智說，那都是誤解，他講得非常清楚，青年租屋津貼在短期、社會住宅還沒蓋好的時候發放，單身每月補貼3000、年輕夫妻補貼5000，這怎麼可能涉及單身歧視呢？

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