819全代會22百里侯藍將擬仿棒球隊出賽 吳敦義扮總教練

2018-08-14 10:56

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨19日將在新北市板橋召開全代會為年底9合1選戰造勢，國民黨文傳會副主委洪孟楷今天上午先召開記者會說明全代會主軸、流程，並公布亮相募款小物，他指出，這次全代會將以國球「棒球」為主題，並仿效棒球隊出賽畫面，安排所有直轄市、縣市長參選人依序擊掌後出列，並擺出強棒出擊的「全壘打預告」以及用力揮棒，黨魁吳敦義則會以總教練的形象出場，向全黨黨代表以及國人宣示。

洪孟楷指出，年底選戰國民黨以「固守雙北、決戰中台灣、搶進南台灣」為戰略考量，更要以「拚經濟顧生活」為號召，拚全台執政縣市過半，這次全代會的主訴求則仍維持革新團結、重返執政，並且強調「拚經濟、顧生活」。

洪孟楷說，蔡英文總統只會說要自立自強，行政院長賴清德只能講「你們要跟老闆說」的幹話，整個國家在民進黨執政2年2個多月以來，只能自我感覺良好，以冰冷數字自我催眠，完全忽略人民真實感受，所以國民黨要利用這次全代會向民進黨政府宣告，「做不好就換人！讓國民黨來為人民拚經濟顧生活。」

洪孟楷指出，當天將推出多款由黨內年輕朋友發想後委由台灣工廠製造的募款小物，他並強調「全程made in Taiwan」，包括「KMT好棒」棒球、「擁抱KMT」抱枕，以及「就是投藍」籃球，都是一些可玩、可用，與生活息息相關的小物，也最能展現出態度的國民黨商品，如果反應熱烈，未來不排除在網路上供民眾購買。

國民黨指出，全代會當天包括歷任黨主席、22直轄市縣市長參選人以及中常委、中央委員、黨代表，都將共同出席，預計將有超過2千人共同造勢，營造該黨大團結的勝利氣勢。