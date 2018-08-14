稱「單身獨居失業男」易犯罪 丁守中為失言道歉5次

2018-08-14 10:47

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中昨天的發言被質疑不但是歧視性發言，還貼男性、無婚姻、獨居、缺乏親密友人、失業、人際關係不佳集6項特質於一身的人標籤，丁守中今天一場記者會連續道歉5次，他說，引起誤解不是本意，他是引用衛福部文字。

丁守中昨天推出「婦幼安全政見」時發言指出，根據大數據分析，男性、無婚姻、獨居、缺乏親密友人、失業、人際關係不佳者，出現虐童、隨機殺人的機率較高，是社會上的不定時炸彈，主張要有效預防監測。此話一出引起熱議，並遭到各界批評歧視。

丁守中今天上午在國民黨中央黨部舉行「婦幼政策記者會」，丁一上台就先對昨天發言致歉，他說，引起大家誤解、造成特定族群不愉快，跟大家道歉，他的本意是透過科學化數據分析來強化婦幼安全網，但是作為政治人物發言要謹慎，如果引起標籤化和誤解，不是他的本意。

丁守中會後受訪再度表示歉意，他說，他引用的是衛福部強化社會安全網計畫的文字，如果造成大家的不悅不快，老實講政治人物發言要更謹慎，他對大家表示抱歉，但是他的本意也是希望引用科學數據資料，對於集6種特質於一身的人要給予更多關心，強化社會安全網。

媒體提問，是感受到社會壓力才道歉嗎？丁表示，他的發言造成大家不悅表示抱歉，但不是他的本意，他的本意是要加強社會安全網而引用數據資料。

媒體詢問是否將因果關係和正相關混淆，丁表示，這是引用衛福部的文字，集6項於一身的人，要給予更大的關心，更落實社會安全網。

媒體追問有人質疑這只是數字統計而不是社會案件原因，丁再度道歉，他說，如果說對於特定族群有標籤化的情形，他對他的發言表示抱歉，政治人物不斷從錯誤中總結經驗教訓，誠摯跟大家表示抱歉。

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