部立北醫大火 立院國民黨團要求陳時中立即返國下台

2018-08-14 10:38

〔記者施曉光／台北報導〕位於新北市新莊區的衛福部部立台北醫院昨日發生火災，釀成9死、15人輕重傷慘劇，立法院國民黨團今日上午召開記者會痛批衛福部在管理上負有督導之責，事後又處理不周，要求人在國外參加APEC會議的衛福部長陳時中立即返回台灣，並為此下台負起政治責任。

國民黨立委賴士葆表示，這麼大的事情，不是只有行政院長賴清德道歉、關切可以了事，必須要有人負責，台北醫院是部立醫院，最該負起政治責任的就是衛福部長，而且如此大的事件，至今沒有看到衛福部快速公布真相，

國民黨立委陳宜民質疑，事發至今，未見衛福部代理部長何啟功出來向全國民眾道歉，而且衛福部呈現一團亂，立委打多次電話要求衛福部提供資料，但相關官員卻說無法提供，由此可以看出衛福部在行政上完全無法整合。

他並質疑，2年前在新北市新店的私人長照中心也曾發生大火，死了7位長者，2年來難道衛福部不知道要反省檢討？這次發生不幸的竟然還是部立醫院的長照中心，其中可能有「人謀不贓」，包括民眾竟然可以自行帶入防褥瘡壓力床並插電使用，用電安全有沒有人要求？而且事發後的SOP執行流程，竟然還延遲7分鐘通報消防單位，這代表過去沒有切實演練，而且半夜只有一位護理師執班，衛福部竟稱配置符合比例，難道不應該改善？

國民黨立委陳毓仁指出，自蔡政府執政以來，每年都有一起重大醫療場所火災事故，已造成23死、112傷，必須有政府首長負責，如果衛福部長陳時中還可以躲在國外APEC開會，死者如何冥目？如果陳時中還能在國外坐在那邊看美景、喝咖啡開會，心就是鐵的，血是冷的。

他要求衛福部應於一週內公布所有檢討報告，包括為何病床都經衛福部合格檢驗，為何那麼容易在瞬間著火？而這家經消防評鑑合格的醫院，是否當初的評鑑有真正落實？