丁守中挺「討論兩岸統一步驟」 網友轟：根本是「在台共諜」

2018-08-14 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今（14日）在臉書PO文，表示自己支持《中時社論：無色十主張》的10項主張，還強調前5項主張與國民黨兩岸政策不謀而合，但前5項包含「台灣人就是中國人」、「以開放態度討論兩岸人民能接受的統一步驟與模式」等主張，這讓不少網友無法接受，砲轟丁守中根本是「在台共諜」。

丁守中所說的這10項主張中的前5項分別為「認同兩岸一家親，台灣人就是中國人」、「取消兩岸交流的各種障礙，幫助台灣人民認識現在的共產黨」、「摒棄政黨惡鬥，讓海峽兩岸各黨比賽愛台灣」、「願以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式」、「支持中資來台投資，並與外資同等待遇」。

丁守中對此強調，媒體問他對「《真道理性真愛台灣》無色十主張 藍綠紅比賽愛台灣」的看法，他認為所謂無色10主張多半就是藍營政策，其中前5項主張與國民黨的兩岸政策大致相同，他給予肯定支持。

丁守中這番言論也引起網友討論，但多數網友都在砲轟他「根本在台共諜」、「 這麼喜歡統 怎麼不去選北京市長？」、「國民黨等於共產黨」、「你直接說代表共產黨選台北市長好了」、「你其實是共產黨的吧？兩岸交流歸兩岸交流，台灣人就是台灣人，你想當中國人就滾去對面好嗎？」、「快滾去中國吧，別留著害台灣了」，更有網友不滿嗆「你才中國人，你全家都中國人！」