台北醫院大火死傷慘重 朱立倫：檢討自動通報系統

2018-08-14 10:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕衛福部台北醫院附設護理之家昨天發生大火，造成9死12重傷3輕傷的悲劇，新北市長朱立倫今天沉痛表示，必須嚴格審視，為何有延遲報案情況，另外對於醫療或長照機構等，發生重大火災或治安事件時，是否有立即、自動的通報系統，應進行全面性檢討。

消防局長黃德清今天在市政會議報告指出，昨天清晨4點36點接獲部立台北醫院7樓護理之家報案，消防隊5分鐘後抵達現場，出動235名消防人員、79部車輛，約10分鐘撲滅火勢，疏散206位災民。

黃德清表示，護理之家7月13日完成消防安全設備檢查，符合規定，今年1月公安申報合格；初步研判起火點在7樓23房的第5床，至於究竟是電動床馬達損壞，或是民眾自己攜帶的氣墊床引起火災，消防署火調組已把證物帶回，將進一步鑑識。

談到致災原因，黃德清說，院方有延誤通報情形，另一項造成傷亡的主要原因是濃煙，院方在疏散過程門沒有關，加上病房本身為易燃材質，火勢燃燒蔓延快速。

黃德清表示，慰問金目前只剩1位還沒發放，其他家屬已進行關懷慰問，9具遺體有6具完成相驗，並開出死亡證明書，臨時靈堂已搭建完成，未來是否辦理聯合公祭，將請醫院與家屬協調，民政局從中協助。

朱立倫表示，相關單位須嚴格審視檢討，為何有延遲報案情況，對於醫療機構、長照機構或是大型人潮聚集場所，只要發生重大火災或治安事件，是否有立即、自動的通報系統，進行全面性、全國性的檢討，此外，防火門的關閉在消防演練要當成必要項目，至於後續家屬關懷或喪葬事宜，市府將全力協助。