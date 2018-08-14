川普簽署國防授權法 支持強化台灣軍力

美國總統川普今天簽署「2019財年國防授權法」（NDAA），該法案認為美國應該支持強化台灣軍力，建議派遣醫療船訪問台灣，擴大雙方軍事交流與聯合訓練。（資料照）

2018-08-14 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天簽署「2019財年國防授權法」（NDAA），該法案認為美國應該支持強化台灣軍力，建議推動美台聯合軍演，擴大雙方軍事交流與聯合訓練，派遣醫療船訪問台灣，做為年度「太平洋夥伴」任務的一部分。

綜合媒體報導，川普在紐澤西的高爾夫俱樂部度過12天的假期後，返回華盛頓途中，在紐約州北部的壯堡（Fort Drum）美國陸軍基地簽署這項法案。川普說，這項法案為現代史上，對美國軍隊的最大投資，「我們將以前所未有的方式加強我們的軍隊」。

該法案第1258條，列舉出7項對台灣的「國會意見」，其中包括：

一、「台灣關係法」及「六項保證」都是美台關係的基石。

二、美國應強化與台灣的防衛及安全合作，支持台灣發展亟需的防衛軍力，以維持充足的自我防衛能力。

三、美國依據「台灣關係法」，應經由對外軍售、直接商售及產業合作，強力支持台灣獲得防禦性武器，並著重不對稱戰力及水面下作戰能力。

四、美國應確保及時檢討與回應台灣提出的軍購需求，以改善對台軍售的可預測性。

五、國防部長應推動國防部的交流政策，以強化台灣安全，包括推動與台灣進行實戰訓練及軍事演習的機會；依據「台灣旅行法」推動美台資深國防官員及軍事將領的交流。

六、美國及台灣應擴大在人道救援及救災方面的合作。

七、國防部長應考慮支持派遣一艘美國醫療船訪問台灣，做為年度「太平洋夥伴」任務的一部分。