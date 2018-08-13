台北市柯姚丁強碰了！ 台上唱「堅持」 台下喊「凍蒜」

當柯文哲在舞台上高歌「堅持」時，丁、姚紛紛拜票，「凍蒜」聲此起彼落，呈現「台上唱堅持、台下喊凍蒜」。 （記者鍾泓良攝）

2018-08-13 22:19

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市台中同鄉會今晚舉辦成立週年暨新丶舊任理事長交接典禮，台北市長柯文哲、國民黨台北市參選人丁守中、民進黨台北市參選人姚文智三人強碰。丁守中與姚文智敬酒時互動熱絡，雙方也互相勉勵、加油。柯文哲敬酒時則避開另兩人，都是由丁、姚兩人主動接近握手才勉強有互動。當柯文哲在台上高歌「堅持」，另兩人在台下穿梭拜票，「凍蒜」聲此起彼落。

丁守中今天上午因為提到「男性」、「獨居」、「無婚姻關係」、「失業」等特質都可能有犯罪傾向，應加強查訪而被外界砲轟是歧視。丁今晚再受訪則否認失言，說自己是引述衛福部強化社會安全網內的專業資料，並不是符合一、兩項，而是六項特質於一身者才需要特別關心。

而當姚文智被問到此事時則說，丁守中養尊處優久了，不曉得社會底層生活困境者，直說這是單身歧視，將社會問題導致有無婚姻、是否單身，這樣是不對的。他說，如果丁對社會看法搞錯方向，未來制訂政策也會搞不清楚；而當媒體問柯文哲時，他未作任何回應。

丁今晚再受訪則否認失言，說自己是引述衛福部強化社會安全網內的專業資料，並不是符合一、兩項，而是六項特質於一身者才需要特別關心。（記者鍾泓良攝）